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İş güvenlik uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin teorik eğitimleri uzaktan...

İŞ yeri güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin teorik eğitimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kararı ile uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilecek.

16.04.2020 03:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 03:04
İş güvenlik uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin teorik eğitimleri uzaktan...

İŞ yeri güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin teorik eğitimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kararı ile uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 2 yönetmelik değişikliği ile iş yeri güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin teorik eğitimleri yeniden düzenlendi. İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerinin yer aldığı maddeye şu fıkra eklendi:

"Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilan edilir."

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre ise, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin eğitim programlarının teorik kısmı, uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek. Uzaktan eğitim kararını vermeye, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkili olacak.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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