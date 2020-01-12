Haberler » Güncel » İş hanında çıkan yangın söndürüldü - Haber

İş hanında çıkan yangın söndürüldü

BURSA'daki bir iş hanının kazan dairesinde yangın çıktı.

12.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:48İş hanında çıkan yangın söndürüldü

BURSA'daki bir iş hanının kazan dairesinde yangın çıktı. ekipleri yangını kısa süre söndürdü.

Merkez ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir iş hanının kazan dairesinde öğlen saatlerinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Çıkan kıvılcımların eşyalara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Binadakiler, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise güvenlik amaçlı trafiğin bir süre kontrollü akışını sağladı. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Osmangazi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı - Haber
16:20  Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Haber
16:18  İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber
16:16  Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar - Haber
16:16  Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
12.01.2020 16:29:23