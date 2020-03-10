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İş hanında uzun namlulu silahla saldırı

İş hanında uzun namlulu silahla saldırı Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.

10.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:35
İş hanında uzun namlulu silahla saldırı
İSTANBUL - Bayrampaşa 'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalar devam ediyor. İş hanında uzun namlulu silahla saldırı

Kaynak: İHA

Etiketler : Bayrampaşa, 3. Sayfa
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