İş hanında uzun namlulu silahla saldırı
İş hanında uzun namlulu silahla saldırı Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.
10.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:50
İş hanında uzun namlulu silahla saldırı
İSTANBUL - Bayrampaşa 'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalar devam ediyor.
İSTANBUL - Bayrampaşa 'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İş hanında uzun namlulu silahla saldırı
Etiketler : Bayrampaşa, 3. Sayfa
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