İş Hayatında Ağız ve Diş Sağlığını Korumanın Yolları

Yoğun iş hayatı, masa başında ve bilgisayar karşısında geçirilen uzun çalışma saatlerini stresi, düzensiz beslenmeyi ve çay-kahve tüketiminde artışı beraberinde getiriyor. Tüm bu durumlar sonu diş kayıplarına kadar varan süreçleri tetikleyebiliyor. "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında açıklamalarda bulunan Diş Hekimi ve Orthero Uzmanı Betül As, "Yapılan araştırmalar, sosyal ilişkiler ve iş hayatında başarılı olmanın yolunun özgüven sahibi olmaktan geçtiğini ortaya koyuyor. Ağız ve diş sağlığının özgüvenle olan ilişkisi, sağlıklı gülüşümüzün başarımızda, iş hayatında verimliliğimizdeki önemini gösteriyor.. Bu sebeple yoğun iş yaşamında ağız ve diş sağlığı atlanmamalı" dedi.

Dt. As, "Çalışma hayatı günümüzde stresi artırabiliyor, düzensiz beslenmeye ve çay-kahve tüketiminde artışa da sebep olabiliyor. Stres diş sıkmakla başlayarak, eklem rahatsızlıklarına, hatta diş kayıplarına sebep olabiliyor. Aşırı çay-kahve tüketimi dişlerde renklenme yapabiliyor. Lekeli, koyu renkli, çapraşık veya eksik dişler, ağız kokusu kişinin ağız ve diş sağlığının bozulması anlamına gelirken aynı zamanda iş yaşamında özgüven kaybına da sebep olabiliyor. Bu durumları yaşamamak için tüm çalışanların ağız ve diş sağlığına özen göstermesi gerekiyor " diye konuştu.

İş yerinde de çürüklerden korunun!

Dt. As, iş hayatında ağız ve diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;

Sağlıklı ve dengeli beslenme tarzı benimsenmelidir.

İş yerinde öğünlerin bir bardak suyla sonlandırılması ağız içi pH'ı dengeleyerek çürüklerden korunmayı destekler.

Yemeklerden sonra diş ve çevre dokularının temizlenmesi oldukça önemlidir. Yemekten 10-15 dakika sonra, eğer dişler fırçalanamıyorsa, sakız çiğnenebilir.

Dişlere faydalı yiyecekler tüketebilir. Elma, armut, kereviz, havuç, karnabahar, çilek gibi meyve ve sebzelerin içeriklerindeki doğal liflerin tükürükle birleşmesi sonucunda diş temizliğine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Sık sıvı alımı, bol su tüketimi ağzı nemli tutar.