İş Hayatında Kullanıma Uygun Bluz Modelleri

Tercihinizi hem şıklığınızı ön plana çıkaracak hem de modaya ve trendlere uygun bir görünüm sergileyen bluz modellerinden yana kullanabilirsiniz. Çünkü bluzlar iş hayatının vazgeçilmez kıyafetlerinden biridir. Bluz kullanımının en büyük faydalarından biri son derece kolay bir şekilde dilediğiniz kıyafet ile kombinlemenizi sağlamasıdır. İşte bu nedenle sizlere önerimiz iş hayatında yapacağınız kombinlerde bluz modellerine sıklıkla yer vermeniz olacak.

Peki, hangi bluz modelleri iş hayatında zahmetsiz bir şekilde kombin yapmanızı sağlar? Öncelikle sade bir bluz modeli seçmeniz durumunda kombin yapmanızın çok daha kolay olacağını belirtelim. Çünkü sade parçalar hem sade parçalarla hem de hareketli parçalarla bir arada kullanılabiliyor. Dolayısıyla gardırobunuzdaki herhangi bir etek ya da pantolon modeli ilesade görünümlü bir bluz modelini yan yana kullanabilirsiniz. Yine şık bir ayakkabı seçimi ile bu kombini tamamladığınızda ortaya göz alıcı bir güzellik çıkacaktır.Bununla birlikte sadece bluz modelleri yine sade parçalarla buluştuğunda şık bir aksesuar bu kombini hareketlendirebilir.Dolayısıyla kombinlerinizde aksesuar tasarımlarına da yer vermiş olursunuz.

Korsaj Bluz Modellerine Yer Açın!

Korsaj bluz modelleri tek başına hem sade hem de iddialı bir görünüm sergiliyor. Ayrıca 2019 modası kapsamında bu bluzların bir hayli ön plana çıktığını da belirtebiliriz. Dolayısıyla tercihinizi rahatlıkla korsajbluzlardan yana kullanabilir,bu şıklığı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz. Pratik bir şekilde temin edebileceğiniz yeni sezon korsaj bluz modelleri kendi içerisinde oldukça zengin bir renk skalası sunabiliyor. Favori renklerinizden ödün vermeden seçim yapabilir, gardırobunuzda mevcut olan kıyafetlerle uyumlu olan renklere de yönelebilirsiniz. Son olarak korsajbluz modellerinin kolye ve küpe kullanımına da olanak tanıdığı bilgisini aktaralım. Aksesuar kullanmaktan hoşlanan kadınlar için bu kıyafetler daha cazip bir seçeneğe dönüşebiliyor.

Truvakar Kollu Bluzlar Trend!

Eğer amacınız kolay şıklıksa hiç tereddüt etmeden rotanızı çevirebileceğiniz tasarımlardan biri de truvakar kollu bluzlardır. Hiçbir detayı ya da süslemesi olmayan sade kumaşlarda dizayn edilmiş bir bluz bile truvakar kol kesimi ile buluştuğunda ortaya gösterişli bir görünüm çıkabiliyor. Haliyle iş hayatında yaptığınız kıyafet kombinlerineiddialı bir şıklık kazandırmak için uzun uğraşlar vermenize gerek kalmıyor. Hızlı ve kolay bir şekilde kıyafet kombini yapmanız gerektiğinde de dolabınızda yer alan bu bluz modelini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak olabildiğince spor parçalar ile değil klasik stilde parçalar ile buluşturmaya özen göstermenizde fayda var. Çünkü bu kol kesimine sahip olan bluzlar spor stilin ön plana çıkarıldığı kıyafetler ile uyum yakalamakta zorlanabiliyor.

Tek Kollu Bluzlar Mı? Neden Olmasın!

İş hayatında tercih edebileceğiniz şık bluz modellerinden biri de tek omuz tasarımlardır.Kendi içerisinde zaten sofistike bir şıklık sunan tek omuz bluzlar özellikle kalem etek modelleri ile kombinlendiğinde etkileyici bir şıklık yakalamak da mümkün hale geliyor. Sade tasarımlı bir tek omuz bluz modelini kumaş pantolonlarla da kombinleyebilirsiniz. Ancak tek omuz bluzlarla özellikle kolyekullanmamaya özen gösterin. Kolye modelleri tasarımların şıklığını sekteye uğratabiliyor.

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