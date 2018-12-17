İş Hayatında, Sağlıklı Beslenme Mümkün!

Yoğun iş temposu yüzünden hareketsiz bir biçimde çalışanlar için kilo kontrolü bir hayli zorlaşır. Halbuki hareketsiz çalışan insanlar da doğru tercihleri yaparak oturdukları yerde kilo verebilirler.

Sağlık açısından uzun vadede probleme dönüşen beslenme sorunu, ayrıca günlük iş performansında da düşüşe yol açıyor. Diyetisyen Banu Kazanç, doğru tercihlerle ofiste kilo kontrolü yapmanın ve kilo vermenin mümkün olduğunu işaret ediyor.

"Kilo veren insanın özgüveni artar, kendini iyi hisseder ve bu da iş performansını olumlu yönde etkiler." diyor Banu Kazanç ve ekliyor: "Hareketsiz bir iş hayatına sahip olanlar için kilo verme süreci zorlaşmaya başlar. Zira yoğun iş temposu, beslenme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiler. Bu durumu tersine çevirmek mümkün. Çalışanların beslenmesindeki püf nokta iştah kontrolü ve kan şekerinin aşırı düşmesini önlemektir. Bunun için öğün atlamamak ve öğünlerde tüketilecek besinleri dengeli yaymak büyük önem taşıyor."

"OTURDUĞUNUZ YERDE KİLO VERİN!"

"Yoğun iş temposu içerisinde ofiste hareketsiz uzun saatler geçiren bir çalışan, 3 ana öğüne ek olarak mutlaka ara öğünler de tüketmeli." diyor Kazanç: "Sık ama hafif beslenme çok önemli. Bu sayede kan şekeri seviyesi ile birlikte enerji seviyesi de korunur. Aksi halde yorgunluk hissi ve odaklanma problemi yaşayan çalışanlar, etkin bir performans gösteremez."

"Günlük kalori ihtiyacınıza göre gıda tüketimi yapmak da büyük önem taşıyor. Yetişkin bir kadının günlük ihtiyacı 1800, erkeğin ise 2400 kaloridir. Eğer kilo vermek istiyorsanız, kalori kısıtlaması yapmanız gerekiyor. Ancak bunu yaparken doğru beslenme tercihlerinde bulunmazsanız, gün içerisinde yorgunluk ve ilerleyen saatlerde tatlı ihtiyacı hissedebilirsiniz. Beynimizin, merkezi sinir sistemimizin ve kaslarımızın enerji kaynağı olarak karbonhidratlara ihtiyacı var. Dolayısıyla iş yerinde sağlıklı bir öğle yemeği için kepekli tahıllar ve salata tercih etmekten kaçınmamak gerekiyor. Ayrıca zengin proteinler de yine öğle menüsünde yer almalı. Proteinler, enerjinin sürdürülmesi, kan şekerinin kontrolü ve tokluk hissi açısından kritik rol üstleniyor."

"Oturduğunuz Yerde Kilo Verin" adlı kitabında, çalışanlara ve günlük yaşamında yeterince hareket edemeyenlere beslenme tüyoları veren diyetisyen Banu Kazanç, hangi öğünde ne tüketilmeli, toplantı öncesinde nasıl beslenilmeli, hangi yiyecekler işteki performansı artırır gibi pek çok spesifik konuyu ele alıyor. Özellikle iş hayatının yoğun ve stresli atmosferinde kilo kontrolü yapanlara ve kilo vermek isteyenlere ışık tutuyor.

Kaynak: Bültenler