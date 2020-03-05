"İş Hayatında Yeniliklere Açık Biriyim Ancak Özel Hayatımda Değilim"

Kuzgun dizisinde canlandırdığı Dila'nın karakter olarak Burcu'dan farklı olduğunu ancak hikayesi ile çoksevdiği bir iş çıktığını belirten güzel oyuncu, önceden canlandırdığı karakterler içerisinde de en çok Hayat Şarkısı dizisindeki Hülya karakterini özlediğini belirtti.

Yeşilçam hayranı olduğunu anlatan Burcu Biricik, "Ben Yeşilçam hayranı olduğum için orada izlediğim herkese büyük bir hayranlığım var " dedi. Dijital dünyada artan dizi ve film sektörünü de değerlendiren başarılı oyuncu, " Dijital dünyada yayınlanacak bir projede yer almak tabi ki isterim. Bu bizler için yeni bir kapı, yeni bir platform. Şu an popüler olduğu için değil fakat nasıl tiyatro sahnesinde yer almayı istiyorsam ya da sinema filminde olmak istiyorsam dijital dünyada da yer alacak bir projede olmayı isterim" dedi.Mart ayı içerisinde bir festival filmi çekimlerine başlayacağını da dile getiren Burcu Biricik, iş hayatında tüm yeniliklere açık olduğunu ancak özel hayatında yeniliklere açık olmayan biri olduğunu belirtti.