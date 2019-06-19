İş hayatının stresi poligonda atılıyor

YUSUF ŞAHBAZ - Ege Bölgesi'nin en büyük poligonuna doktor, hemşire, avukat gibi çeşitli meslek gruplarından kişiler de ilgi gösteriyor.

Kemalpaşa ilçesinde 30 dönüm alan üzerinde kurulan tesiste bulunan ve 6 atış koridoruyla bu yılın başında hizmete giren Ege Bölgesi'nin en büyüğü olan poligona gelenler, ilk önce güvenlik ve emniyet konusunda alanında uzman kişilerce bilgilendiriliyor. Silah konusunda eğitim de alan müşteriler, atış koridorunda birer gözetmen ve eğitmenin eşliğinde atış yapıyor. Atışlar, atış müdürü tarafından kontrol ediliyor.

Özel güvenlik görevlilerine eğitimin verildiği poligonda vatandaşlar da bireysel olarak atış yapıyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden ilgi gören poligonu daha çok meslek hayatında stresli işlerle uğraşanlar tercih ediyor.

Amaç doğru eğitim

Poligon İzmir Akademi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silah kullanmak zorunda kalan meslek gruplarına bilinçli ve doğru eğitimi vermek için çabaladıklarını söyledi.

25 bin özel güvenliğe bu yıl eğitim vereceklerini belirten Çelik, bunların yanında gemi ve uçak kurtarma, devlet büyüklerini koruma gibi özel eğitimlerin de verildiğini aktardı.

Poligona her kesimden insanın geldiğine işaret eden Çelik, "Düğünlerde, dağda, bayırda silah meraklıları gidip atış yapmasın, kimseye zarar vermesin istiyoruz. Gelsin dört dörtlük, emniyetli poligonda istedikleri kadar atış yapsın derdindeyiz." dedi.

Hasan Tahsin adına bu sene özel bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Çelik, "Etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yıl profesyonel olarak silah kullananların arasında bizim poligonumuzda eğitim gören bir kardeşimiz birinci oldu. Buradan da eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Çelik, hedeflerinin poligondan milli sporcular yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Kadınlar daha başarılı"

Akademinin Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Pehlivan, poligonun uluslararası olimpiyatlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ve altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Müşterilerin genel anlamda emniyet, jandarma ve özel güvenlik personeli olduğunu ifade eden Pehlivan, şunları belirtti:

"İnsanlar poligona ilk etapta stres atmak, bilinçli silah kullanmak için geliyor. Türkiye'de 26 poligon var. Bunların içinde yapılan istatistiklerde gelenler misafirlerden yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor. Kadınların başarı oranları çok daha fazla. Bunun nedeni atış eğitmenlerini çok iyi dinliyorlar. Erkeklerden çok daha başarılılar. Genel anlamda meraklılar geliyor ama bunun yanında doktor, avukat gibi stresli işlerle uğraşan ve gelir düzeyi yüksek olan kesim geliyor."

Poligonun müdürü Tamer Karadağ da temel atış eğitimleriyle birlikte gelen misafirlerin yarım saatlik eğitimler atışa hazır hale geldikleri belirtti.

"Tekrar geleceğim"

Poligona atış yapmaya gelen Hemşire Aysel Yıldıran (48) ilk defa atış yaptığını ve seslerden çok korktuğunu söyledi.

Atış yaptığında kalp ritminin arttığını ifade eden Yıldıran, "Atış yaptıkça kendime olan öz güvenim arttı, daha iyi hissettim ve rahatlamış olarak buradan çıkacağım. Tekrar da gelmeyi düşünüyorum. Çalıştığım kurumda, aile içinde mutlaka tavsiye edeceğim. Kadın, erkek ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Sadece heves ve öz güven işi olduğunu kanaatindeyim." diye konuştu.

Öğrenci Muhammet Emirhan Şentürk (18) ise farklı yerlerde silahla kontrolsüz ve eğitimsiz atış yapılmasını yanlış bulduğunu, bundan dolayı poligona geldiğini belirtti.

Kaynak: AA