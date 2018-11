İş Hızımızı 10 Kat Arttırdık

Burada konuşan Başkan Taban, vatandaşın yönetime ortak olmasının önemine dikkat çekerek; "Bunda da hamdolsun başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Göreve geldiğimizde aylık ortalamada 350 civarı iş yapıyorduk şuanda 3500'lere geldik. 10 kat arttırdık. Vatandaş sahadaki her sorunu bizlerle paylaştığı için biz de daha hızlı hareket etmeye başladık" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Mevlana Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin lokalinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, kendisinin de Belediye Başkanlığı görevinde 1 yılı geride bıraktığını söyledi. Taban, "İnegöl Belediye Başkanı olarak 1 yıldır görev yapıyorum. Biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediyemizde bir değişiklik gerçekleşti ve sonrasında da İnegöl'de arkadaşlarımız görevi bize tevdi ettiler. İnegöl ile yatıyoruz kalkıyoruz ama geceler gündüz gündüzler gece oldu desem abartı olmaz. Görev bizde olduğu için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Ekibimizle, İlçe Başkanımızla, teşkilatımızla, meclis üyelerimizle koordineli bir şekilde el ele vererek vatandaşlarımızın da desteğiyle; önerilerini, eleştirilerini, taleplerini alarak bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Şehrimizde 3-5 kişiye sorsanız sorunlar nelerdir diye zaten genel kanaat az çok belli. Alt yapıyla ilgili eksikleri hepimiz yaşayarak görüyoruz. Ulaşımla ilgili, trafikle ilgili, parklanmayla ilgili vatandaşlarımızın bize ilettiği konulardan haberdarız. Biz bunları kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere imkanlarımızı da göz önünde bulundurarak, Büyükşehir Belediyemizin desteklerini alarak, hükümetimizin ve aynı şekilde milletvekillerimizin desteklerini alarak bunları bir bir bertaraf etmeye çalışıyoruz" dedi.

İŞ HIZIMIZI 10 KAT ARTTIRDIK

Ortak akıl konusuna da vurgu yaptığı konuşmasında vatandaşların katkılarıyla iş hızının 10 kat arttığını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: "Hazır sizlerle bir aradayken benim sizlerden talebim şudur; bir Belediye Başkanı her konuda uzman olamaz. Her şeyi bilemez. Ben işletme eğitimi aldım bu konuda bir uzmanlığım olabilir ama şehir yönetiminde, belediyecilikte gerçekten pek çok konu var. Ben şunu arzu ediyorum; gelişmiş seviyede olan ülkelerde, şehirlerde vatandaş duyarlı vatandaş seviyesine gelmiş. Bu ne demek? Vatandaş sorunlarını, önerilerini bir yetkili beklemeksizin ilgili kurumlara iletiyor. Böylesine kalabalık bir şehirde ille bir Başkanının vatandaşı bulması veya vatandaşla irtibat kurması zor olabilir ancak biz vatandaşın bizlere erişimini kolaylaştırdık. Günün şartlarına uygun şekilde telefonla, kapıdan gelerek, whatsapp hattı gibi, maillerle, SMS'lerle… Vatandaş hangi yöntemle bize daha kolay ulaşabilecekse oradan gelmesini sağlayarak bizlere sorun ve problemlerini iletmelerini arzu ettik. Bunda da hamdolsun başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Göreve geldiğimizde aylık ortalamada 350 civarı iş yapıyorduk şuanda 3500'lere geldik. 10 kat arttırdık. Vatandaş bunları bize ilettiği, sahadaki her sorunu bizlerle paylaştığı için biz de bununla ilgili daha hızlı hareket etmeye başladık."

"GELECEKTE ÇOK DAHA GÜZEL BİR İNEGÖL GÖRECEĞİNİZİ TAAHHÜT EDİYORUM"

"Tabi kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bir kere bizim alt yapıyı tamamlamamız lazım ki üst yapıdaki eksiklerimizi de bir an önce giderelim. 2019 yılı itibariyle de alt yapımızla ilgili köklü değişiklikler başlayacak. Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle olacak bunlar. İnşallah sizler de mahallenizde, muhitinizde gördüğünüz eksik ve aksakları paylaşırsanız ya da bu şehrin kalkınmasında, örnek bir şehir olması adına önerileriniz, fikirleriniz varsa bunları muhakkak bizlere iletin. İnşallah gelecekte ben çok daha güzel bir İnegöl göreceğimizi şimdiden sizlere taahhüt edebiliyorum. Çünkü bunun için yapılması gerekenler çok basit ve belli. Sadece hep birlikte hareket etmemiz lazım. Sorunu görüp de atlayıp geçmek değil bu sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa gerekli bilgilendirmeyi yapmanızı istiyoruz."

Konuşmanın ardından vatandaşların kendi bölgeleri ve İnegöl'e ilişkin sorun, talep ve önerilerini iletmesiyle devam eden Bereket Sofrası Buluşmasında, mahalledeki sorunlar da dile getiri