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İş için geldikleri Marmaris'te limana çekilen teknelerinde yaşıyorlar

İş için geldikleri Marmaris'te limana çekilen teknelerinde yaşıyorlar Korona virüse karşı alınan tedbirler ve salgının yayılmasını önlemek adına alınan kararlar kapsamında büyükşehirler arası seyahat düzenlemesi getirildi.

15.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:56
İş için geldikleri Marmaris 'te limana çekilen teknelerinde yaşıyorlar
MUĞLA - Korona virüse karşı alınan tedbirler ve salgının yayılmasını önlemek adına alınan kararlar kapsamında büyükşehirler arası seyahat düzenlemesi getirildi. Bu düzenleme ile birlikte Marmaris'e iş için gelen bazı kişiler teknelerinde kalmaya başladı.
Evleri İzmir ve İstanbul 'da olan Doğukan Demir ve Barış Koncagül, yan yana demirledikleri teknelerinde hem karantina zamanlarını hem de güzel havaların tadını çıkarıyor. İki arkadaş teknelerinden ayrılmadan sohbet ediyor, yemek alışverişi yapıyor ve sosyal mesafe kurallarına uyarak izole yaşantılarını sürdürüyor.
Doğukan Kandemir, 32 yaşında gemi inşaat mühendisi evi İzmir'de ve iki yıllık evli. Eşi doktor olduğu için görevinin başından ayrılamıyor. Marmaris tersanesinde yurt dışından gelen milyonerlerin teknelerinin tüm bakımlarını yapan Doğukan Kandemir, yelkenli tekneler için de yelken imalatı yapıyor. Üç hafta önce İzmir'den Marmaris'e işleri için gelen Kandemir, şehir dışına çıkış yasağı gelince 12 metrelik teknesinde yaşamaya başladı. İşleri ve karantina sebebi ile şehir dışına ve eşini görmeye gidemeyen Doğukan Kandemir eşi ve ailesi ile ancak görüntülü konuşma yaparak iletişim kuruyor.
İzmir'deki firmasının başka bir ayağını Marmaris'e açmak yatırım yaptığını kaydeden Doğukan Kandemir, "Buraya geldikten 1 ay sonra pandemi ilan edildi ve özellikle iki hafta önce çıkan yasa ile beraber şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasıyla Marmaris'ten ayrılamıyorum. Eşim İzmir'de, kendisi doktor. Evim orada iş yerim Marmaris'te. Eğer İzmir'e gidersem eşimin yanına iki hafta süre orada kendimi karantina altına almam gerekiyor. Dolayısıyla bu süreyi orada geçirmeyi göze alamıyorum. Çünkü burada çıkan işlerimi yapabilmem için tekrar geri gelmem gerekiyor. Bu sebeple şehirlerarası yolculuk kalkana kadar Marmaris'te kalmak zorundayım" dedi.
Barış Koncagül, 29 yaşında ve yelken eğitmeni ve İstanbul'da yaşıyor. Marmaris'e yeni aldığı teknesi ile yelken yarışlarına katılmak için geldi. Hem bakımlarını yapmak hem de yarışlara hazırladığı teknesi ile ilgilenirken seyahat yasağına takılan Koncagül, İstanbul'daki evini Marmaris'e taşımak istiyor.
Evini taşıyacağı günleri dört gözle bekleyen Barış Koncagül ise, "Sene başından bu yana teknede yaşamaya başladım ama henüz ikametim burası değil. İstanbul'da yaşıyorum, buraya taşınmayı planlıyordum ki maalesef dünya genelinde pandemi patlak verdi. Şu sıralar evimi bir taşımacı ile organize edip buraya getirmeye çalışıyorum. Malum İstanbul'da çok kötü olduğu için durumlar birazcık zorluyor. Tekneden dışarı adım atamıyoruz. Marinada bu karantina sürecini geçiriyoruz. Tabii ki de evde olanlara nispeten biraz daha rahat geçiyor diyebiliriz. Güneş ve rüzgarı en azından daha iyi hissedebiliyoruz ama tabi yakınlarımızla uzak kaldığımızdan mental anlamda zorluyor" diye konuştu. İş için geldikleri Marmaris’te limana çekilen teknelerinde yaşıyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, İstanbul, İzmir, Güncel
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