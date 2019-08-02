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İş ilanı veren Dani Alves'in yeni takımı belli oldu

Instagram hesabından iş ilanı veren Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, ülkesinin Sao Paulo takımı ile anlaştı.

02.08.2019 11:43 İş ilanı veren Dani Alves'in yeni takımı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Dani Alves ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Brezilya temsilcisi Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve son olarak Paris Saint-Germain (PSG) formalarını giydi.

Dani Alves, Fransa temsilcisinde geçen sezon 32 maçta 3 gole imza attı.

İŞ İLANI VERMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Daniel Alves, sosyal medya hesabından, "İş arıyorum. Özgeçmişimi nereye gönderiyorum? Eğer özgeçmişimle ilgilenme fırsatını bulabilen biri olursa bana bildirin" demişti.

Daniel Alves, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupası, 2 Copa America olmak üzere kariyerinde toplam 41 şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Paris Saint Germain, Dani Alves, Brezilya, Futbol, Spor

YORUMLAR (1)
FENERLİ: açeydim gollarımı bize geleydin nolurdu sanki :(
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