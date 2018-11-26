İş'in Kalbi 17. MÜSİAD EXPO'da Attı

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve MÜSİAD İzmir Üyeleri, her fuarda olduğu gibi bu fuarda da stant açan üyelerini yalnız bırakmadı. Üyelerini stantlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan ve kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Ümit Ülkü, 17. MÜSİAD EXPO hakkında değerlendirmede bulundu.

MÜSİAD EXPO'nun, bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleştiğini ifade eden Ülkü, " Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar Dolarlık ihracat rakamına büyük bir katkı sunan 17. MÜSİAD EXPO'nun, özellikle ihracata yönelik yeni ilişkilerin oluşturulmasında yerli ve milli üreticilerimizin katıldığı en önemli iş platformu oldu" dedi.

Her fuarda olduğu gibi bu fuarda da İzmir'den geniş bir katılım ile ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ülkü, "Otomotivden gıdaya, tekstilden sağlık ürünlerine kadar farklı sektörlerden İzmir üyemiz 11 firma ve İZKA İzmir Kalkınma Ajansı fuarda stant açarak yerini aldı. 140'dan fazla ülkenin katılımı, 7000'den fazla katılımcı ile gerçekleşen fuarda İzmirli firmalarımız önemli ticari ilişkiler sağladı. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı buldu" dedi.

21-24 Kasım tarihlerinde CNR Fuar Merkezi'nde "İş Burada!" sloganıyla düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO ile aynı anda küresel iş dünyasından temsilcilerin makro ekonomi gündemini konuştuğu 22. (IBF) Uluslararası İş Forumu, yüksek teknoloji üreten kuruluşların ve savunma sanayiinin bir araya geldiği High-Tech Port ve geleceğin iş adamları ve sanayicilerini buluşturan UGİK (Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi)'e de ev sahipliği yaptı.

Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan 17. MÜSİAD EXPO'ya, TBMM Başbakanı Binali Yıldırım, kapanış törenine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Fuara bu yıl da MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü'nün başkanlığında İzmir'den yüzlerce iş insanı katılım sağladı.