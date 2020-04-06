Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İş insanı Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

Melis Gürsoy'dan boşanmak üzere olan Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisinin kim olduğunu ortaya çıktı

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
İş insanı Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

Hürriyet 'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İş insanı Ali Gürsoy, bir süredir Gonca Ünsal'la birlikte.& ;

İşte Mehmet Üstündağ'ın dikkat çeken o yazısı:

"Melis ve Ali Gürsoy çifti, 2008 yılında dillere destan bir düğünle evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Evliliğini bitirme kararı alan Ali Gürsoy'un, Gonca Ünsal'la yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim. Ünsal'la ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Gürsoy, bir süre önce de eşiyle oturduğu evden ayrılıp babası Ergun Gürsoy'un yanına yerleşmiş."

Koronavirüs salgını yüzünden boşanamıyorlar

Akkök Holding Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi'nin kızı olan Melis Gürsoy'un, Ali Gürsoy'un peşine dedektif taktığı iddia edilmişti. Uzun zamandır evliliklerinin kötü gittiği söylenen çift, boşanma davasını açtı açmasına ancak koronavirüs salgını yüzünden adliyelerin kapanması nedeniyle boşanamıyorlar. Ali Bey de bu süreçte hem her şeyden uzaklaşmak hem de kendini karantinaya almak için babasının evinde inzivaya çekilmiş.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Mehmet Üstündağ, Ali Gürsoy, Hürriyet, Magazin
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››İş insanı Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Korona tedavisi gören sunucunun sağlık durumunda sevindiren gelişme Magazin
Korona tedavisi gören sunucunun sağlık durumunda sevindiren gelişme
Ünlü şarkıcı adeta eridi! Kilolu halini görenler tanıyamıyor Magazin
Ünlü şarkıcı adeta eridi! Kilolu halini görenler tanıyamıyor
Ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı’nın çekimleri durduruldu Magazin
Ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı'nın çekimleri durduruldu
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan, koronavirüse yakalandı Magazin
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, koronavirüse yakalandı
Aşk-ı Memnu yeniden yayınlanmaya başladı, Twitter yıkıldı Magazin
Aşk-ı Memnu yeniden yayınlanmaya başladı, Twitter yıkıldı
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi Magazin
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi
Yasmin’den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi Magazin
Yasmin'den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine ’Vatan haini’ diyenlere sert çıktı Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere sert çıktı

Son Dakika Magazin Haberleri

19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 18:32: Hande Ünsal'dan ev yapımı şarkı - Magazin 18:32: Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından eşi Işıl Reçber'den ilk açıklama geldi - Magazin 18:32: İş insanı Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! - Magazin 18:31: Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor - Magazin 18:08: Acun Ilıcalı'dan SMS gelirleri açıklaması - Magazin 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber 15:18: İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı - Magazin 14:25: Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu - Magazin 16:16: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi - Magazin 11:58: Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben - Magazin