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İş insanı Ali Uçak'tan sağlıkçılara destek

İş insanı Ali Uçak'tan sağlıkçılara destek Ülkemizde meydana gelen koronavirüs salgını sebebi ile haftalardır ailelerinden uzak ve öz verili bir şekilde çalışma hayatlarına devam eden sağlık çalışanlarına bir destekte, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında önde gelen isimlerden olan...

01.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:46
İş insanı Ali Uçak'tan sağlıkçılara destek
MANİSA - Ülkemizde meydana gelen koronavirüs salgını sebebi ile haftalardır ailelerinden uzak ve öz verili bir şekilde çalışma hayatlarına devam eden sağlık çalışanlarına bir destekte, Türkiye 'nin yaş sebze ve meyve ihracatında önde gelen isimlerden olan Ali Uçak'tan geldi.
Uçak Kardeşler Firması'nın sahibi iş insanı Ali Uçak, Alaşehir 'de görev yapan tüm sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine tırlarca dolu meyve ve sebze dağıttı. Meyve sepetinde sadece meyveler yoktu, Gazeteci Yazar Emrah Doğru'nun son çıkarmış olduğu "Biz Olabilmek" kitabı da hediye edildi.
Dünyayı etki altına alan koronavirüs salgını nedeni ile gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine ne yapılırsa az olduğunu belirten Uçak Kardeşler Firması'nın sahibi iş insanı Ali Uçak, "Tüm iş adamlarının da kendi alanlarında destek sunmaları gerekir. Bizim için hayatını hiç düşünmeden riske atan, gece gündüz çalışan doktor, hemşire, teknisyen, laborantlarımız gibi tüm sağlık emekçilerine bir nebze olsun moral motivasyon olsun istedik. Tabii ki, sağlık çalışanlarımız yanı sıra güvenlik güçlerimiz de bu konuda oldukça özverili bir şekilde çalışıyoruz onları da unutmadık, onların da yanlarındayız. Firma olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Rabbim devletimize zeval vermesin. Mal mülk her zaman kazanılır ama ülkemize Allah muhafaza bir şey oldu mu işte onu yeniden kazanmak güç. O yüzden bu süreçte herkes üstüne düşen vazifeyi yerine getirmesi gerek" diye konuştu.
Manisa Alaşehir Devlet hastanesi Başhekimi Kadir Gem ise Ali Uçak'ın yapmış olduğu destek çok önemli olduğunu söyledi. Başhekim Gem, sözlerine şöyle devam etti: "Maddi destek dışında manevi olarak çok önemli. Dünya başta olmak üzere biz çok zor bir süreç geçiriyoruz. Sağlık çalışanları olarak bu konuda yalnız olmadığımızı bilmek, bu tarz duyarlı insanlar tarafından unutulmadığımızı bilmek çok önemli" dedi.
Alaşehir Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Nazan Karaman ise şöyle konuştu: Bu konu da duyarlı bir şekilde yanımızda olan iş adamlarımızdan Ali Uçak'a çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir mücadele veriyoruz. Lütfen mümkün olmadıkça evden çıkmayalım".
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İş insanı Ali Uçak’tan sağlıkçılara destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Uçak, Alaşehir, Türkiye, Manisa, Ekonomi

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İş insanı Ali Uçak'tan sağlıkçılara destek
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