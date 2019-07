İş insanı Bayram'dan 24 Temmuz Mesajı

Van'da Ranss Hipermarketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.İş İnsanı ve Ranss Hipermarketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram 24 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesajında 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adımın atıldığını ifade ederek, haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak nitelendirilen bu adımın bir göstergesi olarak, her yıl 24 Temmuz gününün 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlandığını söyledi.Hızla gelişen günümüzde basının etkinliğinin her geçen gün arttığını dile getiren Bayram mesajının devamında, "Demokrasimizin ayrılmaz unsuru haline gelmiş olan basın ve yayın kuruluşlarımız, gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak toplumu aydınlatmak gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. İnsanların haber alma hakkının etkili aracı olan basın, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve toplumumuzda demokrasinin yerleşip güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, her türlü zor şartlar altında gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren, değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükler kapsamında objektif bakış açısı ile demokrasimiz adına son derece önemli bir görevi üstlenen tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - VAN