İş İnsanı Bayram: "İran Pazarını Çok İyi Değerlendirmemiz Gerekiyor"

Ranss Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram , "Bizler İranlı turistin beklentilerini karşıladığımız sürece, Van İranlıların vazgeçilmezi haline gelecektir" dedi.Ülkelerindeki nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelecek İranlı turistlerle ilgili yapılan hazırlıklar ve yarın startı verilecek Van Alışveriş Festivaliyle ilgili açıklamalarda bulunan Adnan Bayram, ülkelerindeki yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasına rağmen Van'a gelmeye devam eden İranlı turistlerin yaptığı alışverişle esnafa ciddi katkı sağladığını söyledi. Adnan Bayram, "İranlı turistlerin ilimize ciddi katkıları bulunmaktadır. 2015 yılından startı verilen Van Shopping Fest (Alışveriş Festivali), İranlı turistler sayesinde de gayet canlı geçiyor. 13 günlük nevruz tatili nedeniyle Van'a gelecek olan İranlı turistlerin ekonomik anlamda esnafa ciddi katkısı bulunmaktadır. 13 günlük tatille birlikte Van'da alışveriş festivalinin düzenlenmesi, kent esnafı adına sevindirici bir durumdur. İranlı turistlerin ilimize ve ekonomimize ciddi katkı sundukları gözle görülür bir boyuttadır. İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilimizde, tüm hazırlıkların tamamlandığı görülmektedir. Bizlerde iş insanları ve Vanlı esnaf olarak gerekli çalışmaları başlatmış olmakla birlikte İranlı turistleri en iyi şekilde ağırlamanın ve en iyi hizmeti sunmanın çabası içinde olacağız. Van'da esnafın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı şu dönemlerde, İranlı turistlerin Van'a ve esnafa ciddi bir ekonomik katkı sunması adına ve ilimizde daha uzun süre tutabilmek adına yetkililerin gerekli çalışmaları ivedilikle yürütmesi gerekmektedir. İranlı turistleri kentimizde daha uzun bir süre tutabilecek etkinlikler, konserler, indirim kampanyaları, eğlence programları, kültür turları düzenlemesi gerekmektedir" dedi."İran pazarı, Van için çok önemli bir noktadır"İş insanı Adnan Bayram, Kapıköy Gümrük Kapısının modernize edilmesinin ardından İranlı turistlerin daha modern ve kolay işlem yapılabileceği bir sınır kapısından Van'a gelmelerinin oldukça sevindirici olduğunu dile getirerek, "Geçen senelere rağmen Van'a gelen İranlı turistlerin sayısında azalma oldu. Bu da İran'da çıkış harçlarının yükselmesinden kaynaklıdır. Buna rağmen yine de İranlı turistlerin ilimizi tercih edip tatillerini burada geçirmeleri sevindiricidir. Esnaf olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. İran pazarı, Van için çok önemli bir noktadır. Bu pazarı (İran) çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.İş insanı Bayram, Van Alışveriş Festivalinin (Van Shopping Fest) yarın start alacağını hatırlatarak, "Festivalin her sene geleneksel hale gelmesi esnaf adına da sevindirici ve katkı sağlayıcıdır. 2015 yılında startı verilen festival, İranlı turistler sayesinde de gayet canlı geçiyor. Şehirlerin ekonomik, sosyal, politik ve daha birçok bileşen açıdan gelişmesinde turizmin büyük bir önemi var. Bu nedenle, turizm her ülkenin ve her ilin vazgeçilmezidir. Van'da da var olan potansiyeli büyütmek için bu tür festivallerin sayısının arttırılması gerekmektedir. Bizler İranlı turistin beklentilerini karşıladığımız sürece Van, İranlıların vazgeçilmezi haline gelecektir" şeklinde konuştu. - VAN