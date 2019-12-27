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İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti -2

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Emin Üstün'ün vefatının ardından Emin Grup tarafından açıklama yapıldı.

27.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:28 İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti -2

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Emin Üstün'ün vefatının ardından Emin Grup tarafından açıklama yapıldı.

Emin Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hayatını, kurucusu olduğu Elbirliği Sistemi'ne, kalkınmaya ve bu ülkenin insanlarına hizmete adayan hayırsever iş adamı, müteşebbis Emin Grup Onursal Başkanı, iş dünyasının Emin Ağabeyi, çalışanlarının Emin Babası A. Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı.

 " 'nin yetiştirdiği en değerli iş insanlarından Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 27 Aralık Cuma günü kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti" ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, Üstün'ün cenazesinin 28 Aralık Cumartesi günü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

A.Emin Üstün Kimdir?

Başarılı girişimci ve yatırımcı iş adamı A. Emin Üstün, 1951 yılında Bolu ilinin Gerede ilçesinde doğdu. 1969-1974 yılları arasında bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini günümüze kadar sürdüren GENTAŞ'ın kuruculuğunu yaptı.

1991 yılında şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve elbirliği sistemine dayalı faizsiz bir sistem ile otomobil sahibi yapan Eminotomotiv'i, 2005 yılında ise otomobildeki Elbirliği Sistemi'ni konut sektörüne uyarlayarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim'i kurdu. 40 şubeyle başlayan sistem şu an ülke genelinde 60'tan fazla ilde toplam 120 şubeye ulaşmıştır. Kurduğu sistemle Türkiye'de 150 binin üzerinde kişi, ev ve otomobil sahibi oldu. A. Emin Üstün, Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2'nci El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Onursal Başkanlığı'nı yürütmekteydi.



Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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