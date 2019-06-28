28.06.2019 16:34
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İş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da tören (2)

İş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIDenizli'de mide kanamasından yaşamını yitiren iş insanı Esat Sivri için bugün öğlende Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Denizli 'de mide kanamasından yaşamını yitiren iş insanı Esat Sivri için bugün öğlende Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci , Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir , Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci , Sivri'nin kızları Berrin Sivri, Bilgin Başöz çok sayıda iş insanı, Sivri'nin iflas eden tekstil fabrikrasındaki eski çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Sivri'nin kızları Berrin Sivri ile Bilgin Başöz, diğer yakınları ile birlikte taziyeleri kabul etti.
'HAKLARINI HELAL ETMEDİLER'
Cenaze namazı öncesinde imam, cemaatten Sivri için helallik istedi. Bu sırada cenazeye katılan, Sivri'nin iflas eden Denizli Basma ve Sanayi Fabrikası'nda (DEBA) çalıştıkları, tazminatlarının ödenmediğini ileri süren bir grup, "Helal etmiyoruz" diye bağırdı. Cemaatteki bazı kişiler, helallik vermeyenlere tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından kılınan namaz sonrasında Sivri'nin üzerine Denizlispor bayrağı serilen tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Sivri'nin cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. İş insanı Sivri'ye hakkını helal etmeyen, iflas eden DEBA'nın eski çalışanlarından bazıları cenaze namazı sonrası da cami önünde tepkisini sürdürdü.
Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Kaynak: DHA
Müftü , Pamukkale Üniversitesi , Güncel

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