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İş insanı Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 600 bin liralık senedin tahsili konusunda davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin, 2017 yılında, 'çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan açılan davada, 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırıldı.

26.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:39İş insanı Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 600 bin liralık senedin tahsili konusunda davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin, 2017 yılında, 'çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan açılan davada, 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırıldı.

22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçi Seda Daştan'ın avukatı Bülent Yücetürk ve sanık Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz katıldı.

Daştan'ın avukatı Yücetürk, dosyaya giren bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu, tekrar bilirkişi raporu alınmasını ve iddia edilen görüntülerin yer aldığı bilgisayarın imajının bir kopyasının kendilerine verilmesini talep etti. Sanık Kesgin'in avukatı Ilgaz da, tekrar bilirkişi raporu talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik adımlar olduğunu, Daştan'ın, görüntülerin yer aldığı bilgisayarı teslim ettiği Avukat Haluk Bayram ile Bayram'ın savcılık yerine bilgisayarı verdiği Mansur Yavaş'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak her iki tarafın da taleplerini reddetti. Sanık Kesgin'e, 'çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezası verdi.



Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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