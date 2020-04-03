İş insanı Rıza Güral'dan 5 Bin aileye destek

5 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için toplam 1 milyon TL tutarındaki bağış, Kütahya Valiliği'ne teslim edildi.

Koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü günler geçiren Türkiye'de büyük şirketler ve ünlü iş insanları ellerini taşın altına koyarak devletin yanında yer alıyor. Kütahya'ya olan katkılarıyla tanınan Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral da bu isimler arasında yer alıyor. Kütahya'nın kalkınmasına ve gerçekleştirdikleri üretimle Türkiye'ye katkı sağlamaya her daim önem veren Rıza Güral yatırımlarının yanı sıra ülke olarak geçtiğimiz bu zor günlerde şehirdeki ailelere destek elini uzattı. Bu dönemde işini kaybeden, geçim sıkıntısı yaşayan Kütahyalıları yalnız bırakmayan Güral, 5 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için toplam 1 milyon TL tutarındaki bağışı, Kütahya Valiliği'ne teslim etti.

"Devletimizin yanında olmak hepimizin görevi"

Bu süreçte millet olarak dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizen Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, "Böyle olağanüstü bir dönemde devletimizin yanında olmanın, imkanlarımız ölçüsünde destek vermenin hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede Gürallar Grubu olarak 5 bin aileye 200 TL'lik alışveriş edebilmeleri amacıyla 1 milyon TL tutarında bağışımızı Kütahya Valiliğimize teslim ettik. Kütahya'ya ve milletimize bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize… Bundan sonra da üzerimize düşen görevleri yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler