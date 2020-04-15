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İş insanından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını destek

Bilecik Erzurumlular Dernek Başkanı ve iş insanı Ebu Talip Dursun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını bağışta bulunarak, "IMF'ye hayır, imeceye devam" dedi.

15.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:47
İş insanından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını destek
Bilecik Erzurumlular Dernek Başkanı ve iş insanı Ebu Talip Dursun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını bağışta bulunarak, "IMF'ye hayır, imeceye devam" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Bilecik Halk Bank şubesinden kampanyaya yatırdığı bir miktar para destek veren Ebu Talip Dursun, "Tüm Bilecik halkını kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Benim bu yaptığım destek diğer sivil toplum kuruluşlarında örnek olsun. Türk Milleti birçok zorlu sınavı geçmeyi başardı, bu salgınında üstesinden gelecektir. Bilecikli dadaşların her zaman devletinin ve milletinin emrinde ve üzerine düşeni yapmaya hazırız. IMF'ye hayır, imeceye devam" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik, Güncel
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