İstanbul Fatih'te iş insanını gasbeden şüpheliler yakalandı

Fatih'te sokakta yürüyen bir iş insanını darp ederek içinde 130 bin dolar ile 12 bin avro bulunan çantayı gasbederek kaçtıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Polis merkezine şikayette bulunan H.Ç, 24 Mayıs'ta Mesihpaşa Caddesi'ndeki iş yerlerinin kiralarını topladıktan sonra yolda yürürken yanına yaklaşan 3 kişi tarafından darbedildiğini ve yanındaki yüklü miktarda paranın çalındığını anlattı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, birbirinden ayrılarak farklı yönlere kaçan şüphelilerin bindikleri ticari taksilerin plakalarını tespit etti.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 26 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese baskın düzenledi. Şüpheli evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu Niamettin M'nin (30) yanındaki çantasında 27 bin dolar ile 3 bin 800 avro ele geçirildi.

Ekipler, Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinin önünde suç ortaklarıyla buluşmak için bekleyen Gürcistan uyruklu Rekhıp İ. (27) ile oto yıkamacıda çalışan İbrahim O'yu (27) da yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, iş insanının elinde çantayla yürüdüğü, 3 şüphelinin takip ettiği, bir şüphelinin iş insanına ansızın yumruk atarak darbettiği anlar ile çantayı alıp kaçmaları görülüyor.

Kaynak: AA