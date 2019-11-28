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İş insanını İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip edip, 98 bin euro çaldılar

İSTANBUL'dan şoförüyle birlikte kiraladığı lüks araçla Kayseri'ye giden iş insanını takip edip, Bolu'da verdiği molada araçtan 98 bin euro çaldığı iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:56İş insanını İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip edip, 98 bin euro çaldılar

İSTANBUL'dan şoförüyle birlikte kiraladığı lüks araçla 'ye giden iş insanını takip edip, 'da verdiği molada araçtan 98 bin euro çaldığı iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda, iş insanı M.Ö. kiraladığı lüks araç ve şoför Turgay Derin ile birlikte bir iş görüşmesi için 'dan Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde mola veren M.Ö., bir süre sonra aracına döndüğünde içerisinde 98 bin euro bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti. Durum Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞOFÖR VE KİRALAMA FİRMASI DA İŞİN İÇİNDE

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen bir kişinin kumandayla lüks aracın bagajını açarak, içinde para olan çantayı aldıktan sonra uzaklaştığını ve bagajı kumandayla kilitlediği görüldü. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Hırsızlık olayının İstanbul merkezli bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelileri İstanbul'da yakaladı. Ancak para bulunamadı. Şüphelilerden şoför Turgay Derin ve onunla bağlantılı olduğu düşünülen Recep Nurkan, Nevzat Nurkan ve araç kiralama firmasının sahibi E.A. Bolu'ya getirildi.

İSTANBUL'DAN BOLU'YA KADAR TAKİP ETMİŞLER

Şüphelilerin M.Ö.'yü İstanbul'dan itibaren takip ettikleri ve Bolu'da mola verdiği sırada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli, Bolu Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Turgay Derin, Recep Nurkan ve Nevzat Nurkan tutuklandı. kiralama firmasının sahibi E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul, Kayseri, Araç, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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