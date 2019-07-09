09.07.2019 23:30
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İş insanını tehdit ederek para alan 4 kişi tutuklandı

İş insanını tehdit ederek para alan 4 kişi tutuklandı

BARTIN'da, iş insanı Z.A.'ya (58), 14 yaşındaki kızlarını kullanarak 1 yıl şantaj yapan ve 1 milyon 287 bin TL parasını alan aynı aileden 4 kişi tutuklandı.

BARTIN'da, iş insanı Z.A.'ya (58), 14 yaşındaki kızlarını kullanarak 1 yıl şantaj yapan ve 1 milyon 287 bin TL parasını alan aynı aileden 4 kişi tutuklandı.
Bartın'da, iş insanı Z.A. (58) sosyal medya üzerinden görüştüğü, kendisini 'Sevgi Ç.' diye tanıtan 14 yaşındaki kızın annesinin, 1 yıldır şantaj yaptığını ve 1 milyon 287 bin TL parasını aldığını söyledi. Polis ekiplerince, kızın ailesinin bu yolla birçok kişiyi dolandırdığı belirlenirken, olayla ilgili dün 9 kişi gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise, 'Dolandırıcılık, cinsel taciz şantaj ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından 14 yaşındaki kızın annesi M.Ö. ile kardeşi C.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.Ö.'nün eşi S.Ö., görümcesi D.E., kayınbiraderi Y.E. ile görümcesinin arkadaşı F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Bartın
Kaynak: DHA
Bartın, Güncel

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