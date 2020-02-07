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İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da bir iş insanının ev ve iş yerindeki iki kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:37İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
'da bir iş insanının ev ve iş yerindeki iki kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.S'nin, ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan toplamda 2 milyon 350 bin lirasının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden B.Y.A'nın, İ.S'nin arkadaşı olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından B.Y.A. ile S.G, E.S, F.Ç, T.T, K.K. ve G.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, aralarındaki iş bölümüne göre parayı paylaştıkları, iki ev ve otomobil aldıkları iddia edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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