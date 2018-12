İş İnsanları Tecrübelerini Öğrencilerle Paylaştı

07 Aralık 2018 Cuma 15:07



Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine katılan iş insanları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "2. Kariyer Günleri" etkinliğine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin açılışında konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Güçlü akademik kadromuzla geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin alanında seçkin birer birey olmalarını istiyoruz. Bu hedefle eğitim-öğrenime devam ederken aynı zamanda düzenlediğimiz etkinliklerle saygıdeğer iş insanlarımızı öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz bu gibi etkinliklerle katılımcılarımızı dinleyerek, geleceğe dair hedeflerini daha doğru şekillendirme fırsatı buluyorlar" dedi.Ardından geçilen söyleşide öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akasya Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Subaşı, "Tecrübe, insanın hayatı için çok önemlidir ve uzun vadede elde edilir. Bu noktada vakti daha değerli ve etkin kılmak için çok kitap okumayı ve alanında önemli kişilerin tecrübelerinden faydalanmayı önerebilirim" dedi.Subaşı, "İnsanlar başarılı olmak istiyorlarsa hedefler belirlemeli ve bu hedefleri not almalıdır. Hedefler kağıda döküldüğünde daha etkili ve umut verici somut bir olguya sahip olursunuz. Yazılmamış hedef dilekten öteye gitmez. Nitelikli bireyler olmak için ayrıca insanların sabırlı olması ve çok çalışması gerekmektedir. Disiplin ve sebat bu noktada çok önemlidir. Öz eleştiriye açık olmalı ve her günü çok iyi değerlendirmeliyiz." diye konuştu.Gonca Tekstil İşletmecisi Şadan Fermanoğlu ise kendi hayatından örnekler vererek başladığı konuşmasında, iş hayatına atılarak kendi ayakları üzerinde durmak isteyen öğrencilere önemli bilgiler verdi.Fermanoğlu, "Bireyler hayatlarını iyi planlayabilip, yaşayabilirlerse istedikleri yerlere rahatlıkla gelebilirler. Bu durumu Vehbi Koç'un 'Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse' sözü çok iyi anlatıyor. Özellikle iş hayatına atılan gençlere birkaç öneride bulunmak gerekirse; ilk etapta maaşı ikinci planda tutmalıdır. Edinilen tecrübeler sonra daha çok paraya dönüşecektir. Her zaman aklınızı duygularınızın önünde tutun. Çok çalışın ve unutmayın ki 'Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkamaz" ifadelerini kullandı.Etkinlik soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu. - BARTIN