İş İnsanlarımız Teşviklere İlgi Gösteriyor"

Denizli Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, ocak ayından bu yana kentte istihdam teşvikleri ile 3 bin 520 kişiye iş, AŞ sağlandığını belirtti.
Keçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un 25 Mart Pazartesi günü TOBB koordinasyonunda, iş adamlarıyla bir çalıştay gerçekleştirmek üzere kente geleceğini, özellikle son 2 aylık dönemde istihdam teşviklerinin kullanımında yaşanan artışla dikkat çeken bir il olan Denizli'nin Bakan Selçuk
'u ilk defa ağırlayacağını dile getirdi.
Şu anda devlet tarafından istihdam oluşturan iş verenlere yönelik birçok teşviğin bulunduğunu vurgulayan Keçici, şunları kaydetti:
"TOBB da bu teşvikleri kullanma çağrısı yaparak istihdamı artırmayı ve ülke ekonomisini kalkındırmayı hedefliyor. Biz Denizli Sanayi Odası olarak uzun zamandır istihdamı teşvik edici çalışmaların içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki kalkınmanın yolu istihdamdan ve yatırımdan geçiyor. Denizli, istihdam göstergelerinin birçoğunda öncü bir kent. Kadın istihdam oranımız, istihdam teşviği kullanım oranımız Türkiye
ortalamasının hep üzerinde. Bakanımızı da müjdeli haberlerle karşılayacak olmaktan mutluluk duyacağız.
Denizli, ocak ayı başından bu yana istihdam teşvikleri ile 3 bin 520 kişiye iş, AŞ sağladı. Web sitesi üzerinden teşvik uygulaması araştırması yapanların sayısı da son 3 aylık dönemde neredeyse 3'e katlanmış durumda. Bu da bize gösteriyor ki iş insanlarımız bu teşviklere ilgi gösteriyor ve bunları kullanıyor. Elimizde olan tüm imkanları insanları istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirmeye ayırıyoruz ki bilgisi olmayan ve bu teşviklerden faydalanmayan insanımız kalmasın. Burası Denizli, burada iş var."
Denizli Sanayi Odası, Denizli, Ekonomi
Kaynak: AA