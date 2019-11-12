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İş insanlarından Afrin'e ziyaret

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTSO) bağlı iş insanları Suriye'nin Afrin bölgesini ziyaret ederek buradaki muhataplarından bilgi aldı.

12.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22İş insanlarından Afrin'e ziyaret
Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTSO) bağlı iş insanları 'nin bölgesini ziyaret ederek buradaki muhataplarından bilgi aldı.
İTSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Afrin ile ticari ve kültürel ilişkilerin güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.
Yılmaz, açılacak gümrük kapısıyla birlikte ticari ilişkilerin bölge ekonomisine olumlu yansımada bulunmasını temenni etti.
Ziyarette iş insanlarına Afrin'de yapılan ve hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi verildi.

İskenderun, Suriye, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

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