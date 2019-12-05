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İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon

İş insanlarından haraç istedikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

05.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:42İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon
İş insanlarından haraç istedikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik merkezli üç ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli ile başka suçtan tutuklu, cezaevinden sevk edilen üç şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Burada soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanma ve adli kontrol tedbirleri uygulanması talepleriyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlikteki sorgu işlemleri sabaha karşı biten şüphelilerden sekizinin, "örgüt kurma, yönetme, silahlı tehdit ve yağma" gibi suçlardan tutuklanmasına hükmedildi.
Nöbetçi hakimlik başka suçtan tutuklu üç şüpheli ile 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.
Şüphelilerin döviz bürosu sahibi Leon B'den tehditle 2 milyon dolar istedikleri ve iş yerini kurşunladıkları tekstilci Fatih K'dan da 3 milyon lira haraç istedikleri öne sürülüyor. Ayrıca, bu kişilerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki bir firmanın ofisini basıp içerden duvar örerek yarısına el koydukları da iddia ediliyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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