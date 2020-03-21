İş kadını Duran'dan HDP önündeki ailelere temizlik malzemesi desteği

Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Duran, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin yararlanması için temizlik malzemesi gönderdi.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile tedbirler alınmaya devam ederken, tüm zorluklara rağmen çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin sürdürdüğü evlat nöbeti eylemine temizlik malzemesi desteği geldi. Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Duran tarafından gönderilen el dezenfektanı, maske ve eldivenler evlat nöbetindeki ailelere dağıtıldı.Duran, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınına rağmen eylemlerine devam eden ailelere küçük bir destekte bulunduklarını söyledi.Hijyen malzemelerini alan aileler de Duran'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA