Haberler » 3. Sayfa » Haber

İş kadınına yanıcı madde döken zanlılar serbest

Adana'da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca'nın yüzüne yanıcı madde döktüğü ileri sürelen zanlılar, serbest bırakıldı.

18.09.2019 09:26İş kadınına yanıcı madde döken zanlılar serbest
Adana'da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca'nın yüzüne yanıcı madde döktüğü ileri sürelen zanlılar, serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda iş yeri sahibinin uyuşturucu kullandırdığını ileri sürerek karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine geçen Pazartesi günü akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti. Aralarında husumet olan kişilerin yolunu kestiğini gören Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Mekan sahibi Karaca'yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etti.

Olayın ardından Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve D.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - ADANA

Ebru Berköz Karaca, Çukurova, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:43 Kocası tarafından bıçaklanan kadın yoğun bakıma alındı
12:43 Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi
12:41 Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
12:37 Kastamonu'da üç katlı binada yangın çıktı
12:37 Sarıoğlan'daki iğrenç olaya yayın yasağı getirildi
12:36 İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
12:33 Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı