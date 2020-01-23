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"İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımı - Seracettin Göktaş-Ergün Atalay-Rıfat...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katıldı.

23.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:59
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katıldı.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş: "Türk Milleti adına verilen kararları kitap haline getirerek ülkesi ve milleti için varlığını feda edenlere armağan etmek istedik"
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Biz her noktada, ne işverenin hakkını sıkıntıya sokalım ne işveren bizim hakkımızı sıkıntıya soksun"
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: "İş dünyası olarak mevzuatın ve iş yargısının hiç kimseyi korumasını istemiyoruz. Ne işvereni ne işçiyi. Hak ve adalet ne ise o tarafta olmasını istiyoruz. Eşit mesafede olmasını istiyoruz. Adalet terazisi iki tarafa da eşit olarak hareket etsin istiyoruz""

Ergün Atalay, Güncel

Kaynak: AA


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