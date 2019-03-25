İş Karşılığı Ücret" Projesi Kapanış Programı

Almanya
'nın Ankara
Büyükelçisi Martin Erdmann
, Suriye
'de savaşın 9'uncu yılına girdiğini belirterek, " Türkiye
'nin Suriyeli mültecilere yönelik misafirperverliği mutluluk verici." dedi.
Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) tarafından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının mesleki becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan ve 3 yıldır yürütülen "İş Karşılığı Ücret" projesinin kapanış programı yapıldı.
Programa Erdmann'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç
, GIZ Türkiye Direktörü Rubeena Esmail, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata, Proje yöneticisi Gabriele Mühlig ve Sosyal Suriye Grupları Yöneticisi Yasmin Holoubi konuşmacı olarak katıldı.
Erdmann, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin mültecilere ciddi yardımlar yaptığına işaret ederek, "Almanya, Suriyeli mültecilere bölge genelinde yaklaşık 1,4 milyar dolar harcadı." diye konuştu. Suriye'de savaşın 9'uncu yılına girdiğini belirten Erdmann, "Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik misafirperverliği mutluluk verici." şeklinde konuştu.
Almanya'nın yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyleyen Erdmann, ülkesinin Türkiye'ye de desteklerinin devam ettiğini vurguladı. Erdmann, Ankara'nın Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa Birliği
'nin (AB
) en büyük ve başarılı partneri olduğunun altını çizdi.
"Türkiye güçlü ve güvenli bir liman"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç de Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle çok göç aldığını anlatarak, "Göçün bu kadar arttığı bir dönemde Türkiye güçlü ve güvenli bir liman haline gelmiştir." dedi.
Türkiye'nin dünyadaki en büyük bağışçı ülkelerden biri olduğuna değinen Denemeç, "Amacımız kaldıkları sürece Suriyeli mültecilerin üretmelerini sağlamak ve mültecilerin döndüklerinde ülkelerine katkı sunmak." diye konuştu. Denemeç, "İş Karşılığı Ücret" projesi kapsamında, Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının mesleki becerilerinin geliştirilmesi için 7 ilde 30 mesleki eğitim kursunun aktif çalıştığı bilgisini verdi.
"Harcamaların gecikmesi sosyal sorunlara neden oluyor"
GIZ Türkiye Direktörü Esmail de Almanya ve Türkiye'nin uzun bir geçmişe sahip olduğunun, projede Türkiye ve Almanya'nın el ele vererek çalıştığının altını çizdi. Esmail, Suriye krizinden bu yana Avrupa ülkeleri ve Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Afşarata da Almanya orijinli kurumların mültecilere yardım konusunda performanslarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Afşarata, AB'nin mültecilere sağladığı 3 milyar avroluk yardımın yaklaşık yarısının harcanabildiğine işaret ederek, "Harcamaların gecikmesi sosyal sorunların artmasına neden olmaktadır." dedi.
Proje Yöneticisi Mühlig ise "İş Karşılığı Ücret" programı kapsamında 3 yılda binlerce insanın meslek edinme sürecine katkı sunulduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, İŞKUR
, sivil toplum örgütleri ve belediyelerin projeye ciddi destek verdiğini ifade etti.
Mühlig, proje kapsamında yaklaşık 50 milyon avro harcandığını ifade etti.
"Türkiye'de yaşamaktan dolayı çok mutluyuz"
Sosyal Suriye Grupları Yöneticisi Holoubi ise Türkiye'nin Suriyelilere sahip çıkma konusunda dünyadaki en iyi ülke olduğunu söyledi. Türkiye'ye ilk geldiğinde dil bilmediğini ancak insanların kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Holoubi "İş Karşılığı Ücret" projesi sayesinde birçok savunmasız Suriyelinin yeni hayat kurduğuna değindi.
Program, Al Farah Mülteci Çocuk Korosu'nun Türkçe ve Arapça seslendirdiği şarkılarla sona erdi.
Almanya, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA