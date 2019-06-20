20.06.2019 15:38
Haberler» Güncel» Haber

İş kazası: 1 yaralı

Konya'da doğal gaz sıkışması nedeniyle fırlayan borunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan işçi tedaviye alındı.

Konya'da doğal gaz sıkışması nedeniyle fırlayan borunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan işçi tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Caddesi'nde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine ait Tatlıcak Tesisleri'ndeki doğal gaz depolama bölümünde, işçilerin çalışma yaptığı sırada borulardan birinde gaz sıkışması meydana geldi.
Gaz sıkışması sebebiyle fırlayan boru, işçilerden Ahmet Koyuncu'nun başına isabet etti.
Yaralanan Koyuncu, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.İş kazası: 1 yaralı
Kaynak: AA
İşçi, Konya, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:08 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:08 Gazze ve Batı Şeria nüfusunun yüzde 41'i mülteci konumunda
17:08 Fikriye Özdemir Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu açıldı
17:07 Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu
17:07 ADANA TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu
17:07 ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU 2
17:07 MALATYA ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA