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İş kazasında ölen madenci defnedildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi.

03.11.2019 15:00
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi.
İlçeye bağlı Gelik beldesinde, dün özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında başına kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden Servet Gökay'ın (40) cenazesi, Karaman beldesine bağlı Keller köyüne getirildi.
Burada Gökay için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından helallik alındı.
Daha sonra köy camisine götürülen Gökay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreninde, Gökay'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Evli ve iki çocuk babası Gökay'ın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve vatandaşlar katıldı.
İş kazasında ölen madenci defnedildi

Güncel

Kaynak: AA


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