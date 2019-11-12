Haberler » Güncel » İş kazasında yaralanan işçi 9 gün sonra yaşamını yitirdi - Haber

İş kazasında yaralanan işçi 9 gün sonra yaşamını yitirdi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomotiv yan sanayide tadilat çalışması yaptığı sırada sepetli aracın devrilmesiyle 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan fabrika işçisi Mehmet Sarıdaş (60), kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

12.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:35İş kazasında yaralanan işçi 9 gün sonra yaşamını yitirdi

BURSA'nın ilçesinde, bir otomotiv yan sanayide tadilat çalışması yaptığı sırada sepetli aracın devrilmesiyle 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan fabrika işçisi Mehmet Sarıdaş (60), kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 3 Kasım'da otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada taşeron olarak çalışan Mehmet Sarıdaş ve Enes Talha Coşar (21), çelik konstrüksiyon inşaat işi için sepetli araçla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıktı. İşçiler çalışırken bilinmeyen bir sebepten dolayı sepetli araç devrilince, Sarıdaş ve Coşar, 3 metre yüksekten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Sarıdaş ve Enes Talha Coşar, yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yolda kalbi duran Mehmet Sarıdaş, yapılan müdahalenin ardından tekrar hayata döndürüldü. Sarıdaş, beyin kanaması teşhisi ile Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, bacağı kırıldığı tespit edilen Enes Talha Coşar'ın tedavisine Orhangazi Devlet Hastanesi'nde devam edildi.Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Sarıdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen, kazadan 9 gün sonra hayatını kaybetti. Sarıdaş'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.



Orhangazi, Bursa, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:38 Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - DÜZCE
20:38 BÜYÜKADALILARDAN MESURİER YORUMU: KİMSEYLE FAZLA MUHATAP OLMUYORDU
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
20:35 - Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
20:30 Antalyaspor, Bülent Kormaz ile yolların ayrıldığını açıkladı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
19:23 Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
12.11.2019 20:39:21