Mersin
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla kurulan "İş Kulübü" faaliyetlerini sürdürüyor.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelliler, eski hükümlüler, kadınlar, Suriyeli göçmenler ve üniversite öğrencilerinin, iş hayatına kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek danışmanları tarafından eğitimler verilirken, işgücü piyasasının liderleriyle de buluşturuldu.
Bu kapsamda Mersin Şefkat İşitme Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle işitme engelli vatandaşlara "İş Kulübü" hizmetleri kapsamında iş arama becerileri, cv hazırlama ve mülakat teknikleri, iş hayatının beklentileri, İŞKUR
Hizmetleri konularında eğitimler, sonrasında sertifikaları verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, "Bu kulüpte Engel Yok, İş Var" sloganıyla en önemli hizmetlerden birini gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Mersin
06 Aralık 2018 Perşembe 13:35