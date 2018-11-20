İş-Kur'dan 11 Engelliye İş Kurma Fırsatı

20 Kasım 2018 Salı 15:39



20 Kasım 2018 Salı 15:39

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonun kararı çerçevesinde 11 engelli vatandaşımıza kendi işini kurma fırsatı verecek.Çorum İş Kur İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, kendi işini kurmak isteyen ve İl Müdürlüğüne proje sunan toplam 11 engelliye 419 bin 719,60 TL. kaynak tahsis edildiği, katılımcıların kendi katkıları dahil projelerin toplam bütçesinin 541 bin 280 lira olduğu bildirildi.2019 yılında da desteklerin devam edeceği kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin başvurularının kurum internet sitesinde yayınlanan 2019/1 "Başvuru Rehberi" doğrultusunda alınacağının belirtildiği açıklama da şu görüşlere yer verildi; "Proje kapsamında en fazla 50 bin lira kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir. www.iskur.gov.tr internet adresi "duyurular" bölümünde yayınlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerde aranılacak şartlar, İşkur'a kayıtlı olmak. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere verilecek sağlık kurulu raporları" ile belgelendirebilmek. Eski hükümlü olmak.18 yaşını tamamlamış olmak. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak). İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak. Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 7 Aralık 2018 tarihine kadar hazırlayıp Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edebilecekler" - ÇORUM