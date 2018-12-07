İş Kur'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

Başkan Ergün, Arslan'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Manisa İş Kur İl Müdürü Eşref Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.Yaklaşık bir yıldır Manisa'da müdür yardımcılığı görevinde bulunduğunu ifade eden Müdür Aslan, yaklaşık 2 haftalık bir süredir de il müdür vekilliği görevini yürüttüğünü belirterek, Başkan Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aslan'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.