İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine çalışma imkanı

Kırklareli
İş-Kur Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Sosyal Çalışma Programı kapsamında üniversite öğrencilerine yaz döneminde çalışma imkanı sunulduğunu bildirdi.
Babalıoğullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu yıl ilk defa uygulanacağını belirtti.
Programın öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak ve çalışma disiplini kazandırmak amacıyla hazırlandığını aktaran Babalıoğullu, toplumsal faydanın yüksek olduğu kamusal alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımların artması ve geçici gelir elde etmelerinin sağlanacağını kaydetti.
Programa başvuruların başladığını ifade eden Babalıoğullu, kayıtların İş-Kur internet sitesinden elektronik ortamda alındığını söyledi.
Programın bu ay içinde uygulanmaya başlayacağını anımsatan Babalıoğullu, "Program kapsamında açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını tamamlamış üniversite öğrencileri doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışma yapacaklar. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında haftada 3 gün olarak uygulanacak olan programlar sayesinde gençler asgari ücret düzeyinde gelir elde edecekler." diye konuştu.
Kaynak: AA
Kırklareli
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