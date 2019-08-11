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İŞ-KUR desteğiyle 1 milyon liralık ihracat yaptılar - VAN

Van'ın Erciş ilçesinde iki girişimci arkadaş, devlet desteğiyle kurdukları tekstil atölyesi sayesinde Fas'a 1 milyon liralık ihracat yaptı.

11.08.2019 11:49 İŞ-KUR desteğiyle 1 milyon liralık ihracat yaptılar - VAN
Van'ın Erciş ilçesinde iki girişimci arkadaş, devlet desteğiyle kurdukları tekstil atölyesi sayesinde Fas'a 1 milyon liralık ihracat yaptı.
İlçede üretim yapmak için bir araya gelen Halit Yegin ile Hamdi Kılıç, bir süre önce kaymakamlığın tahsis ettiği 8 bin metrekarelik alanda Panorama Tekstil adını verdikleri atölye kurdu. Burada, ünlü markalar için fason üretim yapan girişimciler, İŞ-KUR'dan aldıkları destekle 130 kişiye istihdam sağladı.
Panorama Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yegin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede istihdam edilen personelin yüzde 99'unun kadınlardan oluştuğunu söyledi.
Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatan Yegin şöyle konuştu:
"Bölgede kadınların çalışma imkanı az olduğu için böyle bir duyarlılık gösterdik. Kadınlar hem üretime hem de aile bütçelerine katkı sunuyor. İŞ-KUR'dan destek aldık. Resmi kurumların tamamı bizlere yardımcı oldu. Burada istihdam sağlayarak insanlara yararlı olmaya çalışıyoruz. Fas'a yılda 1 milyon liralık ihracat yaptık. Hedefimiz Erciş'ten bir çok ülkeye ihracat yapmak. 130 personelimiz var, bunu 300'e çıkarmayı istiyoruz."
Kılıç ise hedeflerinin yıl içinde üretim ve ihracatı artırmak olduğunu dile getirdi.
Erciş'ten bir çok ülkeye ürün göndermeyi amaçladıklarını ifade eden Kılıç, "Bütün girişimci arkadaşları buraya bekliyoruz. Genç bir nüfusa sahibiz, personel sıkıntısı yaşamıyoruz. Hazır giyim sektöründe bölgemizi bir numara yapmalıyız. Devletimizin istihdama yönelik ciddi katkıları var. Biz de bunu değerlendiriyoruz. İhracatımızla birlikte istihdam sayımızı da artırmayı düşünüyoruz." dedi.
İş yerinde çalışan makine ustası Rümeysa Çeliker de burada meslek öğrendiğini belirterek, "Bu tür iş yerlerinin açılmasını istiyoruz. Kadınlar çalışarak sosyal ve ekonomik özgürlüklerine kavuşuyor. Kendi ayaklarının üstünde durabiliyor. Burası bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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