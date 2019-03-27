İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: "Milletçe 1,5 Milyon İstihdamı Gerçekleştirdik"

Kaynak: İHA

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 28 ülkenin 1 milyon istihdamı gerçekleştiremediği bir noktada Türkiye'nin tek başına 1,5 milyon istihdamı gerçekleştirdiğini belirterek, "Valilerimizin koordinesinde istihdam seferberliği başladı ve milletçe 1,5 milyon istihdamı gerçekleştirdik" dedi.Öğretmenevi'nde valilik, İŞ-KUR ve Munzur Üniversitesi tarafından "İŞ-KUR Kampüste Kariyer ve Girişimcilik Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, meslek odası temsilcileri, kurum amirleri, işverenler ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Almanya'da yaşayan Tuncelili iş adamı Turabi Yıldız, Beşiktaşlı eski Milli Futbolcu Sinan Kaloğlu, Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı ve Yazar Haluk Tatar, İş ve Meslek Danışmanı Erdinç Yıldırım başarı hikayeleri ile deneyimlerini paylaştı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından istihdam seferberliği başlatıldığını anımsatan İŞ-KUR Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Tüm Avrupa, 28 ülkenin 1 milyon istihdamı gerçekleştiremediği bir noktada bir ülke tek başına 1,5 milyon istihdamı hem de zor süreçte gerçekleştirdi. İnanılması güç bir rakamdı. Ama bu millet inanınca ve karar verince neler yapabileceğinin ifadesidir 2017 yılı. ve bu yıl içerisinde işverenlerimiz, kamu kurum kuruluşlarımız, ticaret ve sanayi odalarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üniversitemiz, medyamız, devletimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, illerde de valilerimizin koordinesinde istihdam seferberliği başladı ve milletçe 1,5 milyon istihdamı gerçekleştirdik. ve Türkiye'nin istihdam kurumu dünyanın 2015-2017 yıllarında 2018 yıllarında Amerikası'ndan Almanya'sına, İngiltere'den Fransa'sına en başarılı istihdam kurumlarının içinde yer aldığı istihdam kurumlarına da başkanlık yapan Türkiye İş Kurumu tarihinde 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık yaptı. Bir yıl içinde tabii 1 milyon 57 bin 249 rakamını telaffuz etmek kolay da bu istihdamın gerçekleştirilmesinin ne kadar zor olduğunu hepiniz taktir edersiniz" diye konuştu"İŞ-KUR 2002 yılında sadece 24 bin 482 kişiyi istihdam ediyordu"2002 yılında kurum aracılığıyla sadece 24 bin 482 kişinin istihdamını gerçekleştirdiğine değinen Uzunkaya, "Bu kurumun 15 yıl sonra 24 binden 1 milyon 57 bine çıkması elbette milletçe yapılan seferberliğin sonucudur. Yıl 2018, Cumhurbaşkanımız artı iki hedefledi. Yine sahalardaydık. Bütün paydaşlarımız çalışma halindeydi. Bu defa da 1 milyon 247 bin 188 istihdam. Bunun 1 milyon 240 bin 308'i özel sektör. Bu neyi gösteriyor, bu rakamın içerisinde sadece 7 bin kişi kamuda istihdam edilmiş. Demek ki istihdam dediğimiz zaman geleceğe baktığımız zaman öteden beri alışılagelmiş ezberlerimizi terk etmek zorundayız. İstihdamdan kastımız kamuda ille de görev almak değildir" ifadelerini kullandı.Bahsi geçen rakamlara toplum yararına programlarıyla işe alınanların dahil olmadığını ifade eden Uzunkaya, "Siz istihdam dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. İşverenimiz yani Türkiye'nin gerçek kalkınmasının unsuru ve gücü olan iş adamlarımız, işverenlerimizin aradığı nitelik ve vasıfta insanları yetiştirerek eşleştirme görevini yapmaktır. Dünyanın her yerinde kamu kurumları, istihdam kurumları eşleştirmeyi yapar. 89 bin 324 iş yerinde yüz yüze yaptığımız araştırmalarda işverenlerimize hangi nitelikte, hangi vasıfta, hangi özellikte veya işgücü nereye gidiyor sorusuna cevabımızı almalıyız ki programlarımızı, çalışmalarımızı ona göre yapalım" şeklinde konuştu."Tuncelili iş verenleri tebrik ediyoruz"2002 yılında Tunceli'de İŞ-KUR bulunmasına rağmen hiç istihdam olmadığını kaydeden Uzunkaya, "Kadın istihdamı, genç istihdamı, engelli istihdamı sıfır. Dolayısıyla yıl 2018, bin 262 kişiyi bu şehirde istihdam ediyoruz. Demek ki bin 262 kat istihdamımız artmış. 546 kadın istihdam ediliyor. Bu çok önemli. Bunun için Tuncelili işverenlerimizi tebrik ediyoruz. Bu Türkiye'deki en yüksek oran" diye konuştu.Tunceli'nin çehresinin çok kısa zamanda değiştiğini dile getiren Vali Tuncay Sonel ise, "Hakikaten istendiği taktirde kısa sürede o dar bütçeyle neler yapılabileceğini gördünüz. Tunceli'nin değişiminden, parklardan bahçelerine, istihdamından huzur şehri olmasına kadar. Huzur şehri oldu mu hem istihdam hem turizm, hem kültür hem spor peşpeşe geliyor. Bu değişimde bize her türlü katkıyı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Etkinlik sonrası Genel Müdür Uzunkaya, oda temsilcileri, mali müşavir, muhasebeci ve işverenlerle 2019 yılı istihdam teşvikleri hakkında toplantı yaptı. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri ziyaretinde bulunan Uzunkaya, Munzur Üniversitesi İŞ-KUR irtibat noktasının açılışını da gerçekleştirdi. - TUNCELİ