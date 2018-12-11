İş Kur İl Müdürü Demirsu, İstihdam Seferberliği Hakkında Basını Bilgilendirdi

11 Aralık 2018 Salı 13:37



11 Aralık 2018 Salı 13:37

Zonguldak İŞ KUR İl Müdürü Gönül Demirsu, İş Kur'un 2018 gerçekleştirdiği istihdam seferberliği kapsamında proje ve programlar hakkında basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek bilgiler verdi.Öğretmenler Evi'nde düzenlenen kahvaltına bir süre gazeteciler ile sohbet eden İl Müdürü Gönül Demirsu, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kahvaltı sonunda bir açıklama yapan İl Müdürü Demirsu, şunları söyledi:"Kurumumuz faaliyetleri ile tüm program ve projelerimiz hakkında en kısa yoldan hızlı şekilde vatandaşlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 2018 yılı 3'üncü basın toplantısında birlikteyiz 2'inci basın toplantısında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uygulamaya koyduğumuz 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kurumumuz mevzuatında yer alan çalışmalarımızdan söz etmiştik. Bu çalışmalarımız 10 Kasım 2018 tarihi itibariyle tamamlandı. Bugün söz konusu program doğrultusunda yürüttüğümüz işlemlerden bahsetmek istiyorum. İmalat sektöründe işbaşı eğitim programının süresi 6 aya, bilişim sektöründe işbaşı eğitim programının süresi ise 9 aya yükseltilmesi sonucu ilimizde imalat sektöründe 177 kişilik işbaşı eğitim programı düzenledik. İşgücü niteliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursu. işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimlerine katılan kişi sayısının artırılması için ilimizde 501 kişiyi kurs ve programlardan yararlandırdık. Üniversite Mezunu Gençlerin İşgücü Piyasası ile Tanıştırılması için Türkiye genelinde 5 Bin Gencin "İşe İlk Adım Projesinden" Yararlandırılması kapsamında ilimizde işbaşı eğitim programlarına 61 üniversite mezunu gencimizi dahil ettik. "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" Programı dahilindeki eğitim programlarından dokuma mesleğinde kadınlara yönelik 15 kişilik meslek eğitim kursu açtık. Kadınların işgücü piyasasına daha fazla katılmalarını ve toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını amaçlayan 'İşte Anne Projesi'nden 85 kişiyi, "Bakım Desteği" uygulamasından da 2 kişiyi faydalandırdık. Böylelikle, çalışan annelere, günde 70 lira cep harçlığı ve aylık 400 lira kreş desteği sağladık. Aktif işgücü programlarından yararlanan gençlerin sayısının artırılması amacıyla 548 genç işsizimizi mesleki eğitim, işbaşı eğitim ve girişimcilik programlarına dahil ettik. Engellilerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için 16 engelliyi mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandırdık. Yine engellilerin istihdamının sağlanması için iş yasası gereği engelli çalıştırma zorunluluğu olan işyerlerinin sıkı takibini yapıyoruz. Ayrıca zorunluluğu bulunmayan işyerlerine de engelli teşviklerini anlatarak istihdam yapılması için ziyaretler düzenliyoruz. Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içeren mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme işbirliği Protokolü" (MEGiP) kapsamında toplam 50 kişilik istihdam garantili kurs başlattık. Kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum yararına program dahilinde işe alınacak 800 kişi ile ilgili başvuruları aldık..24.Aralık.2018 tarihi itibariyle işe başlatmayı planladığımız bu programda engelli vatandaşlarımıza da öncelik tanıdık. Son olarak, Cumhurbaşkanımızın 2'inci 100 günlük eylem planı kapsamında Kurumumuza tevdii edilecek görevleri bekliyoruz. Yeni eylem planı çerçevesinde İl Müdürlüğümüze verilen hedeflerle ilgili siz değerli basın mensuplarını bilgilendirmeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK