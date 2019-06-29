Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makinacıları Derneği'nce (SAHİMDER) düzenlenen "İş Makinaları Doğu Marmara
Sektör Buluşması"na katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serdivan
ilçesinde helikopter pistinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Nayir, böylesi önemli ve güzel bir etkinliğin kente ve sektöre büyük katkılar sunacağına inandığını belirtti.
Bu buluşmanın aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarını karşılamasını arzu ettiğini dile getiren Nayir, emeği geçenleri tebrik etti.
SAHİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Can Akova
da Sakarya'da bir ilk olan ve dünyaca ünlü birçok markanın araçlarının sergilendiği etkinliğe, firmaların yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından hem etkinliğin hem de yeni dernek binasının temsili açılış kurdelesini kesen Vali Nayir, Adapazarı
Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
ile iş makineleri ve teçhizatları inceledi.