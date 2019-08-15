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İş makinası çalan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de iş makinası çalan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

15.08.2019 15:04 İş makinası çalan şüpheliler yakalandı
Eskişehir'de iş makinası çalan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde park halinde bulunan S.K. isimli şahsa ait 400 bin TL değerindeki kanal kazıcı ve yükleyici cinsi iş makinasının çalınması olayı ile ilgili olarak güvenlik kameralarını incelendi. Ekipler incelemeler sonucu iş makinası hırsızlığı olayını U.A. (39) ile E.Ü. (40) isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit etti. Şahısların kullanımlarında olan kiralık araçla geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e giriş yaptıkları sırada Ankara Yolu Polis Uygulama noktasında yakalandı. İş Makinası Hırsızlığını gerçekleştiren U.A. ve E.Ü. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Çalıntı iş makinasının bulunması için çalışmalara genişletilerek devam edilirken, iş makinasının operatörü olan H.G. (28) isimli şahısın yapılan sorgusunda S.K. isimli şahsa ait iş makinasının haricinde aynı gün Y.D. (26) isimli şahsa ait asfalt kesici iş makinasını da, U.A., E.Ü., ve İ.Ö. (27) ile birlikte çalınarak Kayseri'ye götürülmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda iş makinası Kayser'de bir garajda bularak müştekiye teslim ettiler.

Başka bir ilde ikamet ettiği tespit edilen İ.Ö. isimli şahsın yakalanması için de çalışmalar başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Zafer Mahallesi, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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