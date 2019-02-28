İş Makinası Kızıldüz Mevkisinde Yoldan Çıktı

Bozkır
- Konya
kara yolunun 15 kilometresinde kaygan zeminde kontrolünü kaybeden iş makinesi şarampole yuvarlandı.
Bölge genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, Bozkır Kızıldüz mevkisinde 35 HD 207 plakalı iş makinasının kontrolünü kaybeden sürücü Adem Aydın
, araçla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada can kaybı yaşanmazken, araçta ciddi hasar oluştu.
Olay sonrası kaza alanında Bozkır Jandarma
ekipleriyle incelemede bulunan Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, kaza yapan şoföre geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Kaynak: AA