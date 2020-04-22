Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İş makineli kortejde 23 Nisan coşkusu

Antalya'da, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kortejde bayraklarla süslenen iş makineleri şehirde tur attı.

22.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:37
Antalya'da, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kortejde bayraklarla süslenen iş makineleri şehirde tur attı.
*- Marş ve siren çalarak ilerleyen korteje, vatandaşlar da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti.
*- Çizgi film karakterlerinin kostümünü giyen belediye personeli de bayrak dağıttı.
TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından iş makineli kortej düzenlendi. Etkinlik Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ilçe meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Başkan Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının, pandemi koşullarında bir gün öncesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Egemenliğin millette olmasının önemini vurgulayan Uysal, her fikrin konuşulduğu, özgür iradenin vazgeçilmez olduğunu belirtti. Uysal, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Kutlamada, etkinlikler kapsamında belediyeye ait iş makineleriyle kortej düzenlendi. Bayrak ve balonlarla süslenen iş makineleri cadde ve sokaklarda ilerledi. Başkan Uysal ile iş makinelerinde yer alan belediye personeli, pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara evlerinde moral verdi. Kortejdeki iş makinelerinde çizgi film karakterlerinin kostümünü giyen belediye personeli de bayrak dağıttı. Kortejde, süslemesi dinozora ve file benzetilen greyder ile atık kamyonu dikkati çekti. Kortejde marş ve siren çalınan iş makinelerine vatandaşlar balkonundan bayrak sallayarak eşlik etti. Diş tedavi merkezi çalışanı sağlık personeli de kortej geçişi sırasında alkış ve marşlarla kutlamaya katıldı. İş makineli kortejde 23 Nisan coşkusu

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya’dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Haberler
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Volkan’ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haberler
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Haberler ›› Güncel ››İş makineli kortejde 23 Nisan coşkusu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:37: Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi - Haber 16:37: Down sendromlu Zeynep'in 23 Nisan hayalini, jandarma gerçekleştirdi - Haber 16:37: İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama - Haber 16:36: Masal kahramanı kostümleriyle çocuklara hediye dağıttılar - Haber 16:36: Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 23 Nisan mesajı yayımladı - Haber 16:01: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı - Haber 15:21: Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim - Haberler 14:33: Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı - Haberler 14:00: Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü - Ekonomi 12:36: Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor - Haber