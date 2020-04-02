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İş makinesi boruyu deldi, doğal gaz alev aldı

TOKAT'ta tarihi evlerin bulunduğu sokakta belediye ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında borunun delinmesiyle doğal gaz alev aldı.

02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:59
TOKAT'ta tarihi evlerin bulunduğu sokakta belediye ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında borunun delinmesiyle doğal gaz alev aldı. Alevler, ekiplerinin gazı kesmesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi'nde, tarihi evlerin bulunduğu Halit Sokak'ta yaşandı. Tokat Belediyesi ekiplerinin, iş makinesiyle alt yapı çalışması yaptığı sırada ilk olarak elektrik kablosu koptu. İş makinesi daha sonra ise doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Borudan çıkan gaz alev aldı. Olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri çağrıldı. Kısa süreli panik yaşanmasına neden olan yangın, gazın kesilmesiyle büyümeden söndürüldü.Gerekli önlemlerin alınmasının ardından altyapı çalışmalarına devam edildi.


- Tokat İş makinesi boruyu deldi, doğal gaz alev aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel
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