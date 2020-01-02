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İş makinesi çalıp, vinçle götüren şüpheli yakalandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

02.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:52 İş makinesi çalıp, vinçle götüren şüpheli yakalandı

İZMİR'in ilçesinde, iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, 21 2018 tarihinde Yiğitler Mahallesi baraj inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, C.K.'ye ait 200 bin TL değerindeki iş makinesi, 35 AR 9475 plakalı vinçle çalındı. C.K.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izledi ve vincin A.Ö.'ye ait olduğunu tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yiğitler Mahallesi, Kemalpaşa, Jandarma, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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